    Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Avstriya və Slovakiyaya səfər edəcək

    Region
    • 06 sentyabr, 2025
    • 14:00
    Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Avstriya və Slovakiyaya səfər edəcək

    Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan 7-10 sentyabr tarixlərində Avstriya və Slovakiyaya səfər edəcək.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Təhlükəsizlik Şurasının məlumatında deyilir.

    A.Qriqoryan Vyana və Bratislavada işgüzar görüşlər keçirəcək.

