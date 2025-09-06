Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Avstriya və Slovakiyaya səfər edəcək
Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan 7-10 sentyabr tarixlərində Avstriya və Slovakiyaya səfər edəcək.
"Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Təhlükəsizlik Şurasının məlumatında deyilir.
A.Qriqoryan Vyana və Bratislavada işgüzar görüşlər keçirəcək.
