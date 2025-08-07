Haqqımızda

Erməni spiker şərəf və ləyaqətinin təhqir olunmasına görə kompensasiya tələb edir

Erməni spiker şərəf və ləyaqətinin təhqir olunmasına görə kompensasiya tələb edir Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan "İmnemnimi" podkastının həmmüəllifi Vazgen Saqatelyanı məhkəməyə verib.
Region
7 avqust 2025 17:24
Erməni spiker şərəf və ləyaqətinin təhqir olunmasına görə kompensasiya tələb edir
Alen Simonyan

Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan "İmnemnimi" podkastının həmmüəllifi Vazgen Saqatelyanı məhkəməyə verib.

“Report” Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat “Datalex” məhkəmə-hüquq informasiya portalında yerləşdirilib.

Spiker şərəf və ləyaqətinin təhqir olunmasına görə dəymiş ziyanın ödənilməsini tələb edir.

A.Simonyanın fraksiya üzrə həmkarı Arusyak Manavazyan da podkastın həmmüəllifini məhkəməyə verib. O, Saqatelyanın verdiyi bəyanatları təkzib etməsini və 1 milyon dram (təxminən 2,5 min dollar) təzminat ödəməsini tələb edir.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Simonyan demands compensation for insult to his honor and dignity
Rus versiyası Спикер парламента Армении подал судебный иск против соавтора подкаста

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Türkiyə XİN başçısı Suriya Prezidenti Əhməd əl-Şaraa ilə görüşüb - YENİLƏNİB
Türkiyə XİN başçısı Suriya Prezidenti Əhməd əl-Şaraa ilə görüşüb - YENİLƏNİB
7 avqust 2025 18:36
İran XİN başçısı İƏT-in fövqəladə toplantısının keçirilməsini istəyib
İran XİN başçısı İƏT-in fövqəladə toplantısının keçirilməsini istəyib
7 avqust 2025 17:01
Putin BƏƏ-ni Trampla görüş üçün münasib yerlərdən biri adlandırıb
Putin BƏƏ-ni Trampla görüş üçün münasib yerlərdən biri adlandırıb
7 avqust 2025 16:49
Xamənei yeni yaradılan quruma nümayəndələrini təyin edib
Xamənei yeni yaradılan quruma nümayəndələrini təyin edib
7 avqust 2025 15:50
Ermənistanda icmanın sabiq başçısı dövlətə 454 min dollar ziyan vurmaqda ittiham edilir
Ermənistanda icmanın sabiq başçısı dövlətə 454 min dollar ziyan vurmaqda ittiham edilir
7 avqust 2025 13:50
Moskva-Soçi reysini yerinə yetirən təyyarənin ekipajı Həştərxanda eniş edib
Moskva-Soçi reysini yerinə yetirən təyyarənin ekipajı Həştərxanda eniş edib
7 avqust 2025 12:32
Qazaxıstanda qəzaya uğrayan helikopterin ekipajının axtarışları davam edir
Qazaxıstanda qəzaya uğrayan helikopterin ekipajının axtarışları davam edir
7 avqust 2025 12:10
Qazaxıstanın nəqliyyat nazirinin müavini saxlanılıb
Qazaxıstanın nəqliyyat nazirinin müavini saxlanılıb
7 avqust 2025 12:02
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
7 avqust 2025 10:55
İran XİN başçısı: Pezeşkian iki həftə ərzində Ermənistana səfər edəcək
İran XİN başçısı: Pezeşkian iki həftə ərzində Ermənistana səfər edəcək
7 avqust 2025 09:53

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi