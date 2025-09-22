İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Əli Fədavi: 12 günlük müharibədə həlak olanların 60 faizi Sepah üzvüdür

    Region
    • 22 sentyabr, 2025
    • 10:36
    Əli Fədavi: 12 günlük müharibədə həlak olanların 60 faizi Sepah üzvüdür
    Əli Fədavi

    İsrail və İran arasında 12 günlük müharibəsində həlak olanların 60 faizi İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının (Sepah) üzvləri olub.

    "Report" qvardiyanın teleqram kanalına istinadən xəbər verir ki, bunu Sepahın baş komandanının müavini Əli Fədavi bildirib.

    Xatırladaq ki, İran-İsrail müharibəsi 2025-ci il iyunun 13-də İsrailin İslam Respublikasının hərbi, nüvə obyektlərinə və hərbi rəhbərliyinə hücumla başlayıb. Ölənlər arasında İran Silahlı Qüvvələri Baş qərargahının rəisi Məhəmməd Baqeri də olub. O, bundan əvvəl Sepahın baş komandanı kimi xidmət etmişdi.

    SEPAH İsrail İran 12 günlük müharibə

    Son xəbərlər

    11:16

    Simonida Kordiç: "Azərbaycanın turizm təcrübəsi investisiya strategiyası planlaşdırmaqda faydalıdır"

    Turizm
    11:13

    Azərbaycan və BƏƏ "Şəhər içində şəhər" konsepsiyası üzrə əməkdaşlıq edəcək

    İnfrastruktur
    11:11
    Foto

    ASCO üçün 8 min tonluq üç tanker inşa edilir

    İnfrastruktur
    11:08

    Azərbaycan Premyer Liqasında mövsümün məhsuldarlıq rekordu qeydə alınıb

    Futbol
    11:05
    Foto

    Azərbaycan taekvondoçuları Polşada 3 medal qazanıblar

    Fərdi
    11:02

    Səbinə Əliyeva Şəkidə vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    11:01

    Azərbaycan "ACWA Power"lə yeni sazişlər imzalayıb

    Energetika
    10:58

    "Aramco Ventures": Azərbaycan bol külək enerjisi ehtiyatına malikdir

    Energetika
    10:56

    Prezident İlham Əliyev: Prokurorluq orqanları da dövlət suverenliyinin keşikçiləri hesab olunurlar

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti