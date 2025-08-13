Haqqımızda

CHP sədri barəsində Ankara prokurorluğunda araşdırmalara başlanılıb

CHP sədri barəsində Ankara prokurorluğunda araşdırmalara başlanılıb Türkiyənin Cümhuriyyət Xalq Partiyasının (CHP) sədri Özgür Özəl barəsində araşdırmalara başlanılıb.
Region
13 avqust 2025 23:02
CHP sədri barəsində Ankara prokurorluğunda araşdırmalara başlanılıb

Türkiyənin Cümhuriyyət Xalq Partiyasının (CHP) sədri Özgür Özəl barəsində araşdırmalara başlanılıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin ədliyyə naziri Yılmaz Tunç sosial şəbəkə hesabında bildirib.

O qeyd edib ki, partiya sədrinin Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ünvanına təhqiramiz ifadələr işlətməsi ilə bağlı Ankara prokurorluğunda araşdırmalara başlanılıb.

"CHP sədrinin hörmətsiz ifadələri 86 milyon vətəndaşımızın iradəsinə açıq hücumdur. Siyasət ədəb və əxlaq çərçivəsində aparılır. CHP sədrinin istifadə etdiyi nalayiq dil artıq sadəcə üslub məsələsi deyil, siyasi nəzakəti aşıb. Millətimiz bir daha əvvəllər olduğu kimi, böhtan siyasəti ilə məşğul olanlara yol verməyəcək", - nazir yazıb”.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Прокуратура Анкары начала расследование в отношении председателя CHP

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Türkiyədə yenidən zəlzələ olub
Türkiyədə yenidən zəlzələ olub
13 avqust 2025 19:37
İranlı zəvvarları daşıyan avtobus İraqda qəzaya uğrayıb, ölən və yaralananlar var
İranlı zəvvarları daşıyan avtobus İraqda qəzaya uğrayıb, ölən və yaralananlar var
13 avqust 2025 17:07
Həbsdə olan Karapetyan yeni hərəkat yaratdığını açıqlayıb
Həbsdə olan Karapetyan yeni hərəkat yaratdığını açıqlayıb
13 avqust 2025 16:12
Gürcüstan prezidenti TBMM sədri ilə Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə edib
Gürcüstan prezidenti TBMM sədri ilə Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə edib
13 avqust 2025 15:26
KİV: İran ərazisində Hirkan meşələri talan edilir
KİV: İran ərazisində Hirkan meşələri talan edilir
13 avqust 2025 14:57
Ukrayna Baş naziri: “Naftoqaz” Aİ zəmanəti ilə 500 milyon avro kredit alıb
Ukrayna Baş naziri: “Naftoqaz” Aİ zəmanəti ilə 500 milyon avro kredit alıb
13 avqust 2025 13:47
Hakan Fidan: YPG mart razılaşmasına əməl etmir
Hakan Fidan: YPG mart razılaşmasına əməl etmir
13 avqust 2025 13:30
Pezeşkianın Ermənistana səfər tarixi dəqiqləşib
Pezeşkianın Ermənistana səfər tarixi dəqiqləşib
13 avqust 2025 13:17
Türkiyə XİN rəhbəri Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, İraq kimi ölkələrə Suriyaya dəstək üçün çağırış edib
Türkiyə XİN rəhbəri Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, İraq kimi ölkələrə Suriyaya dəstək üçün çağırış edib
13 avqust 2025 13:09
Paşinyan Qırğızıstanda Avrasiya Hökumətlərarası Şurasının iclasında iştirak etməyəcək
Paşinyan Qırğızıstanda Avrasiya Hökumətlərarası Şurasının iclasında iştirak etməyəcək
13 avqust 2025 13:07

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi