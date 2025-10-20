İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Buryatiyada zəhərlənənlərin sayı 89-a çatıb

    Region
    • 20 oktyabr, 2025
    • 08:38
    Buryatiyada zəhərlənənlərin sayı 89-a çatıb

    Ulan-Udedəki (Rusiya - red.) "Nikolayevski" mağazasının məhsullarından zəhərlənənlərin sayı 43-dən 89-a yüksəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə regionun səhiyyə naziri Yevgeniya Ludupova öz "Telegram" kanalında məlumat paylaşıb.

    "Buryatiya Səhiyyə Nazirliyinin və regional "Rospotrebnadzor" idarəsinin kəskin bağırsaq və salmonella infeksiyaları ilə bağlı əməliyyat qərargahının məlumatlarına əsasən, bu gün saat 10:00-a (Bakı vaxtı ilə 06:00) qədər 49-u uşaq olmaqla, 89 hadisə qeydə alınıb", - deyə o bildirib.

    Ludupova əlavə edib ki, ümumilikdə 55 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, onlardan 34-ü uşaqdır. Bütün zərərçəkənlərin vəziyyəti sabitdir, bir nəfər müsbət dinamika ilə reanimasiyadadır. Daha əvvəl isə 40 nəfərin, o cümlədən 22 uşağın xəstəxanaya yerləşdirildiyi bildirilmişdi.

    Ulan-ude Zəhərlənmə reanimasiya
    Число отравившихся в Бурятии выросло до 89

    Son xəbərlər

    08:55

    Qazaxıstan Prezidenti ABŞ-yə yeni səfir təyin edib

    Region
    08:45

    Azərbaycanın cüdo millisi Meksikada 9 medal qazanıb, komanda hesabında birinci olub

    Fərdi
    08:38

    Buryatiyada zəhərlənənlərin sayı 89-a çatıb

    Region
    08:21

    Boliviyada keçirilən prezident seçkilərində Rodriqo Paz qalib gəlib

    Digər ölkələr
    08:14
    Foto

    Bakının bir çox yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    08:04

    ABŞ oktyabrın 20-də Kolumbiyaya qarşı rüsumların artırılacağını elan edəcək

    Digər ölkələr
    07:46

    Britaniyada hərbi bazaları təhdid edən dronların vurulmasına icazə veriləcək

    Digər ölkələr
    07:20

    Çin yanvar-sentyabr aylarında Rusiyadan neft idxalını 8,1% azaldıb

    Digər ölkələr
    07:14

    ŞKTR-də keçirilən prezident seçkilərinin yekun nəticələri açıqlanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti