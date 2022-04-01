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Bu gün Ərdoğanla Putin arasında telefon danışığı olacaq

Bu gün Ərdoğanla Putin arasında telefon danışığı olacaq Bu gün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Rusiyanın dövlət başçısı Valdimir Putin arasında telefon danışığı olacaq.
Region
1 Aprel , 2022 14:02
Bu gün Ərdoğanla Putin arasında telefon danışığı olacaq

Bu gün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Rusiyanın dövlət başçısı Valdimir Putin arasında telefon danışığı olacaq.

“Report” xəbər verir ki, məlumatı TASS yayıb.

Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov liderlər arasında telefon danışığı olacağını təsdiqləyib.

“Bu gün Putinin bir neçə beynəlxalq telefon danışğı olacaq. Bizim Ankaradakı həmkarlarımız artıq Ərdoğanla danığın olacağını elan ediblər. Biz bunu təsdiqləyirik”, - o vurğulayıb.

Qeyd edək ki, ötən gün, martın 31-də R.T.Ərdoğanla Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski arasında telefon danışğı olub.

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Rus versiyası Путин 1 апреля проведет телефонный разговор с Эрдоганом

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