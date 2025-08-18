Haqqımızda

İran və AEBA danışıqların yeni raundunu keçirə bilər Yaxın günlərdə İran və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik (AEBA) arasında danışıqların yeni raundu keçirilə bilər.
18 avqust 2025 13:05
Yaxın günlərdə İran və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik (AEBA) arasında danışıqların yeni raundu keçirilə bilər.

“Report” İran mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu İran XİN-in rəsmi nümayəndəsi İsmayıl Bəqai brifinqdə bildirib.

"AEBA-nın baş direktorunun müavininin keçən həftə İrana səfərində məqsəd İsrail və ABŞ-nin İranın dinc nüvə obyektlərinə hücumlarından sonra Tehranla agentlik arasında qarşılıqlı fəaliyyət formatını işləyib hazırlamaqdan ibarət olub. Yaxın günlərdə İran və AEBA arasında danışıqların növbəti raundu keçirilə bilər", - o qeyd edib.

13 avqust 2025 00:39

