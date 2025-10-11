İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    ATƏT nümayəndəsi Gürcüstanda 4 oktyabr hadisələrini pisləyib

    Region
    • 11 oktyabr, 2025
    • 20:47
    ATƏT nümayəndəsi Gürcüstanda 4 oktyabr hadisələrini pisləyib

    ATƏT Gürcüstanda baş verən 4 oktyabr hadisələrindən narahatdır.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə ATƏT Parlament Assambleyasının nümayəndəsi Luis Qraça bəyan edib.

    Bəyanat ATƏT Parlament Assambleyasının mətbuat xidməti tərəfindən yayımlanıb. Qraça yerli seçkilər zamanı və ondan sonrakı hadisələrdən, həmçinin hökuməti devirməyə yönəlmiş cəhdlərdən narahatlığını ifadə edib.

    Qeyd edək ki, Qraça oktyabrın 4-də baş vermiş uğursuz dövlət çevrilişinə cəhd və prezident iqamətgahına edilən basqını pisləyən ilk beynəlxalq nümayəndə olub.

    ATƏT Gürcüstan dövlət çevrilişinə cəhd

    Son xəbərlər

    21:23

    Atəşkəsdən sonra yarım milyondan çox insan Qəzzaya qayıdıb

    Digər ölkələr
    21:20

    Tovuzda üç uşaq qidadan zəhərlənib - YENİLƏNİR

    Sağlamlıq
    21:14

    Brüssel küçələrində hərbi patrullar yerləşdirilə bilər

    Digər ölkələr
    21:11

    Culfa rayonunun bəzi kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq

    Energetika
    21:10

    KİV: İsrail kəşfiyyatı Qəzzada Sinvarın hücum planları olan qeydləri tapıb

    Digər ölkələr
    21:04

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" NTD-ni məğlub edib

    Komanda
    20:50

    Almaniyada meydanda baş verən atışmada bir neçə nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    20:47

    ATƏT nümayəndəsi Gürcüstanda 4 oktyabr hadisələrini pisləyib

    Region
    20:33

    Ukrayna Rusiya və KXDR-dən olan şirkətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti