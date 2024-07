Azad edilən ərazilərdə 1 milyon 170 min kvadratmetrdən çox sahəni minatəmizləyən qadınlar təmizləyib

İşğaldan azad edilən Azərbaycan ərazilərində 1 170 000 kvadratmetrdən çox sahə minatəmizləyən qadınlar tərəfindən təmizlənib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının Xarici Siyasət Alətləri Xidməti məlumat yayıb.

"Azərbaycanda cəsarətli minatəmizləyən qadınların fəaliyyət göstərməsinin bir ilini qeyd edirik. Dəstəyimiz sayəsində 1 170 000 kvadratmetrdən çox ərazi təmizlənib və bu, yurdlarına qayıdanlar üçün təhlükəsizlik deməkdir", - məlumatda qeyd edilib.