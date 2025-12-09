İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "Vətən qoxusu" kolleksiyasının təqdimatı keçirilib

    Multimedia
    • 09 dekabr, 2025
    • 21:15
    Vətən qoxusu kolleksiyasının təqdimatı keçirilib

    "Ətirşah" butikin "Vətən qoxusu" kolleksiyasının təqdimatı keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu ilin avqustun 6-da fəaliyyətə başlayan butik təkcə ətir satışı ilə deyil, Azərbaycan mədəniyyətini qoxu dili ilə təqdim edən xüsusi məkan kimi tanınır.

    Mərkəzdə üç kolleksiyanı əhatə edən 20 müxtəlif ətir, həmçinin "Vətən" seriyasına daxil olan şamlar, sabunlar və otaq ətirləri nümayiş olunur. Hər bir məhsul milli motivlərdən ilhamlanaraq hazırlanıb.

    "Ətirşah" brendinin icraçı direktoru Qamət Xasayev bildirib ki, brendin məqsədi yalnız ətir təqdim etmək deyil, Azərbaycan qoxu mədəniyyətini dünyaya tanıtmaqdır: "Həm yerli bazarda, həm də qlobal arenada inamlı addımlarla irəliləməyi hədəfləyirik"

    "Vətən qoxusu" kolleksiyasının təqdimatı keçirilib
    .

    ətir təqdimat

    Son xəbərlər

    21:18

    Leyla Əliyeva Türkmənistanda Qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara yardım üzrə xeyriyyə Fondunun Avaza filialının açılışında iştirak edib

    Xarici siyasət
    21:15

    "Vətən qoxusu" kolleksiyasının təqdimatı keçirilib

    Multimedia
    21:12
    Foto

    Qusarda yol qəzasında xəsarət alan şəxslərin kimliyi məlum olub

    Hadisə
    21:06

    NİİM müşahidə edilən hava şəraiti ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib

    İnfrastruktur
    21:04

    İndoneziyada yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 22-yə çatıb

    Digər ölkələr
    20:43

    Ermənistan və Almaniya tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamə imzalayıbılar

    Region
    20:42

    "Arsenal" Çempionlar Liqası üçün yeni futbolçu sifariş edib

    Futbol
    20:38

    Zelenski Trampa cavab verib: Seçkilərə hər zaman hazıram

    Digər ölkələr
    20:37
    Video

    Bakı metrosunda daha bir yeni nəsil qatar istismara verilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti