İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Zahid Oruc: Xankəndidə 500-dən çox obyektin sahibkarlara icarəyə verilməsi real iqtisadi dinamika yaradıb

    Milli Məclis
    • 19 noyabr, 2025
    • 15:51
    Zahid Oruc: Xankəndidə 500-dən çox obyektin sahibkarlara icarəyə verilməsi real iqtisadi dinamika yaradıb
    Zahid Oruc

    Xankəndidə 500-dən çox obyektin sahibkarlara icarəyə verilməsi real iqtisadi dinamika yaradıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin sədri Zahid Oruc parlamentin bugünkü plenar iclasında "Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib.

    O bildirib ki, Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin məlumatına görə, dövlətin balansında olan 10 minə yaxın qeyri-yaşayış obyektinin yalnız 30 faizinin icarəyə verilməsi iqtisadi rezervləri və büdcə gəlirləri üçün əlavə mənbələri göstərir:

    "Cəmi iki il əvvəl azad olunan Xankəndidəki iqtisadi canlanma modeli bunu təsdiqləyir. Belə ki, əhali məskunlaşmağı aparılmadığı şəraitdə 500-dən çox obyektin sahibkarlara şəffaf qaydada verilməsi real iqtisadi dinamika yaradıb".

    Komitə sədri həmçinin qeyd edib ki, gələn il yanacağın qiymətləri necə olacağı ilə bağlı cəmiyyətdə müəyyən suallar yaranıb:

    "Çünki yol vergisindən daxilolmaların 45,5 milyon manatdan 131 milyon manata çatacağı proqnozlaşdırılıb. Hesablama Palatası satış həcminin dəyişməcəyini bildirirsə, qiymət artımı ehtimalına aydınlıq gətirilməsi iqtisadiyyata müsbət siqnal olardı".

    Z.Oruc eyni zamanda vurğulayıb ki, gələn il Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması perspektivi qarşıdakı on ildə regionda iki milyondan çox iş yerinin açılmasına təkan verə bilər:

    "Dövlət başçısının qətiyyəti Azərbaycanı ölkənin tərkib hissəsi Naxçıvanla birləşdirən dəhlizin (Zəngəzur dəhlizi - RED.) açılmasına hazırlaşmağımızn zəruri olduğunu göstərir".

    Zahid Oruc Milli Məclis Xankəndi

    Son xəbərlər

    16:54

    Ukrayna Ali Radası ədliyyə və energetika nazirlərinin istefasını dəstəkləyib - YENİLƏNİB

    Region
    16:52

    AMB "Data Warehouse"dan "Data Lake"ə keçid edəcək

    Maliyyə
    16:51

    "PAŞA Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    16:49

    Qırmızı Bazar sakini: İki qardaşımın şəhid olduğu torpaqlara qürurla qayıdırıq

    Daxili siyasət
    16:48

    Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu ilə İğdır Universiteti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Elm və təhsil
    16:48

    200-dən artıq vətəndaşın kart məlumatlarını ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    16:45

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Cəbəllütariq üzərində qələbə məni sevindirir"

    Futbol
    16:45

    Deputat: "Regionlarda yaşayan gənclərin Bakıya axınının qarşısı alınmalıdır"

    Maliyyə
    16:39
    Foto

    Muxtar Babayev COP30-da iqlim dəyişikliyinin Azərbaycana təsirlərindən danışıb

    COP29
    Bütün Xəbər Lenti