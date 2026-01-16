İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Assosiasiya sədri: Qeyri-yaşayış obyektləri dövlət torpağı kimi qeydiyyata alınır

    Milli Məclis
    16 yanvar, 2026
    15:30
    Assosiasiya sədri: Qeyri-yaşayış obyektləri dövlət torpağı kimi qeydiyyata alınır

    Ölkənin bəzi ərazilərində yaşayış məntəqələrinin daxilində yerləşən qeyri-yaşayış obyektləri dövlət torpağı kimi qeydiyyata alınır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Qəsəbə Bələdiyyələrinin Milli Assosiasiyasının sədri Hümbət Hüseynov Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin bugünkü iclasında deyib.

    O qeyd edib ki, bələdiyyə xəritələrinin verilməməsinin əsas səbəblərindən biri məhz bu boşluqdur:

    "Çünki xəritələr təqdim olunsa, həmin torpaq sahələrinin heç olmasa, müəyyən bir hissəsinin bələdiyyə mülkiyyətinə aid olduğu üzə çıxar. Axı bütün torpaqların dövlət mülkiyyətində olması mümkün deyil. Əgər bu xəritələr bələdiyyələrə təqdim edilsəydi, bələdiyyələr müəyyən maliyyə imkanları əldə edə bilərdilər".

    Bu il ölkədə "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan edildiyini xatırladan Assosiasiya rəhbəri Bakı şəhəri üzrə bələdiyyələrin xəritələrinin cari ildə təqdim olunmasını təklif edib:

    "Bu məsələ dəfələrlə qaldırılsa da, bu günə qədər öz həllini tapmayıb".

    Milli Məclis qeyri-yaşayış obyektləri qeydiyyat

