    Peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsi yeni qaydada müəyyən ediləcək

    Milli Məclis
    • 16 oktyabr, 2025
    • 14:00
    Peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsi yeni qaydada müəyyən ediləcək

    Sığorta hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş sığortaolunanın peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsi yeni qaydalarla müəyyənləşdiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında" qanuna dəyişiklik təklif edilir.

    Layihə Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə olunub.

    Təklif edilən dəyişikliyə əsasən, sığorta hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş sığorta olunanın peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsinin müəyyən edilməsi qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyən olunacaq.

    Bildirilib ki, layihə peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi sahəsində normativ hüquqi bazanın yenilənməsi zərurəti ilə bağlı hazırlanıb.

    Komitə sədri Musa Quliyev vurğulayıb ki, bu, texniki dəyişiklikdən daha çox mahiyyət dəyişikliyi, qanunun dəqiqləşdirilməsi və təkmilləşdirilməsi məqsədi daşıyır:

    "Peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsinin müəyyən edilməsi qaydasının hansı icra hakimiyyəti orqanının necə müəyyən etdiyi açıq qalırdı. İndi bu məsələ dəqiqləşdirilir, yəni həmin qurum Nazirlər Kabineti olacaq".

    Qeyd edək ki, mövcud qanunvericiliyə görə sığorta hadisəsi nəticəsində zərər çəkmiş sığorta olunanın peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi, o cümlədən həmin məqsədlə ilkin və təkrar müayinə edilməsi qaydası qanunvericiliklə müəyyən olunur.

