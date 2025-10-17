İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    MM Prezident və Birinci vitse-prezidentə Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik məktubu ünvanlayıb

    Milli Məclis
    • 17 oktyabr, 2025
    • 11:07
    MM Prezident və Birinci vitse-prezidentə Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik məktubu ünvanlayıb

    Milli Məclis 18 Oktyabr - Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibəti ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlanmasını təklif edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu təkliflə spiker Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasında çıxış edib.

    O bildirib ki, sabah Azərbaycanda Müstəqilliyin Bərpası Günüdür:

    "Təklif edirəm ki, bu münasibətlə dövlət başçısı İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya Milli Məclis adından təbrik məktubu göndərilsin".

    Deputatlar sədrin təklifini alqışlarla qarşılayıb.

    ММ направил поздравление президенту и первой леди по случаю Дня восстановления независимости

