MM Prezident və Birinci vitse-prezidentə Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik məktubu ünvanlayıb
Milli Məclis
- 17 oktyabr, 2025
- 11:07
Milli Məclis 18 Oktyabr - Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibəti ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlanmasını təklif edib.
"Report" xəbər verir ki, bu təkliflə spiker Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasında çıxış edib.
O bildirib ki, sabah Azərbaycanda Müstəqilliyin Bərpası Günüdür:
"Təklif edirəm ki, bu münasibətlə dövlət başçısı İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya Milli Məclis adından təbrik məktubu göndərilsin".
Deputatlar sədrin təklifini alqışlarla qarşılayıb.
