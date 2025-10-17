ММ направит поздравление президенту и первой леди по случаю Дня восстановления независимости
Милли Меджлис
- 17 октября, 2025
- 11:13
Милли Меджлис направит поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю 18 октября - Дня восстановления независимости.
Как сообщает Report, с предложением выступила спикер Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Она отметила, что завтра в Азербайджане День восстановления независимости:
"Предлагаю по этому случаю направить от имени Милли Меджлиса поздравительное письмо главе государства Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой".
Депутаты встретили предложение спикера аплодисментами.
