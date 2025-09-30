MM Azərbaycanın Bəhreyndə səfirliyinin təsis olunmasını təsdiqləyib
Milli Məclis
- 30 sentyabr, 2025
- 13:05
Milli Məclis Azərbaycanın Bəhreyn Krallığında səfirliyinin təsis olunmasını təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ parlamentin payız sessiyasının bugünkü plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb.
Sənədə əsasən, səfirlik Manama şəhərində yerləşəcək.
Layihə bir oxunuşda qəbul edilib.
