İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə dair anlaşma memorandumu təsdiqlənəcək

    Milli Məclis
    • 27 noyabr, 2025
    • 18:32
    Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə dair anlaşma memorandumu təsdiqlənəcək

    Azərbaycanla Türkiyə arasında qarşılıqlı hərbi təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə dair anlaşma memorandumu təsdiqlənəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı layihə Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin bugünkü onlayn iclasında müzakirə edilib.

    "Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Nazirliyi arasında qarşılıqlı hərbi təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə dair Anlaşma Memorandumu"nun təsdiq edilməsi haqqında qanun layihəsi müzakirədən sonra parlamentin plenar iclasına tövsiyə olunub.

    Милли Меджлис рассмотрит меморандум с Турцией об укреплении взаимной военной безопасности

    Son xəbərlər

    19:34
    Foto

    Gəncədə minik avtomobili avtobusa çırpılıb, ölən və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

    Hadisə
    19:32

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində 6 təqsirləndirilən şəxsin vəkili müdafiə çıxışı edib

    Hadisə
    19:30

    "Trendyol" ilin "Əfsanə günlər"ini elan edir

    Biznes
    19:29
    Foto

    Azərbaycan və İtaliya XİN başçıları strateji tərəfdaşlığın inkişafını müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    19:17
    Foto

    FHN "Yanar dağ" qoruğunun yaxınlığında aşkarlanan metan qazı ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib

    Daxili siyasət
    19:17

    BP "Qarabağ" yatağının işlənilməsinə dair planlarını açıqlayıb

    Energetika
    19:10

    Honq-Konqda baş verən yanğında ölənlərin sayı 75-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:07

    Ukrayna və ABŞ sülh planı üzrə danışıqları həftəsonu davam etdirəcək

    Digər ölkələr
    19:05

    Azərbaycan beynəlxalq axtarışda olan Rusiya vətəndaşını ölkəsinə ekstradisiya edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti