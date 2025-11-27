Милли Меджлис рассмотрит меморандум с Турцией об укреплении взаимной военной безопасности

Милли Меджлис Азербайджана готовится ратифицировать меморандум о взаимопонимании по укреплению взаимной военной безопасности с Турцией.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект был рассмотрен сегодня на онлайн-заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

После обсуждений проект закона о ратификации "Меморандума о взаимопонимании между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством национальной обороны Турецкой Республики по укреплению взаимной военной безопасности" был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

Напомним, что подписание данного Меморандума состоялось 22 июля 2025 года в рамках 17-й Международной выставки оборонной промышленности (IDEF-2025) в Турции.

