Azərbaycana gətirilən birdən çox mobil cihaza gömrük rüsumu və aksiz vergisi tətbiq edilə bilər
Milli Məclis
- 06 noyabr, 2025
- 11:00
Azərbaycana təqvim ili ərzində gətirilən bir ədəddən çox mobil cihaza gömrük rüsumu və aksiz vergisi tətbiq edilə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu, 2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.
Bununla bağlı "Dövlət rüsumu haqqında" qanunda dəyişiklik edilməsi təklif olunur. Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə olunan dəyişikliyə əsasən, fiziki şəxslər tərəfindən bazar qiymətindən və növündən asılı olmayaraq təqvim ili ərzində ölkəyə gətirilən bir ədəddən artıq mobil cihazın qeydiyyatı üçün 100 manat rüsum alınacaq.
Hüquqi şəxslər tərəfindən satış məqsədi ilə ölkəyə idxal edilən mobil cihazların hər birinə isə 20 manat aksiz vergisi tətbiq olunacaq.
Son xəbərlər
12:03
İsveçrəli mütəxəssis Azərbaycan millisindəki əsas hədəfini açıqlayıbFərdi
12:00
Naxçıvanda işçilərin sosial sığorta haqları subsidiyalaşdırıla bilərMaliyyə
11:59
Cənubi Koreyada stansiya binasının çökməsindən sonra yeddi nəfər itkin düşübDigər ölkələr
11:56
BP AÇG-dən hasilatın həcmini açıqlayıbEnergetika
11:56
Orxan Nəzərli: "Vergi Məcələsindəki dəyişikliklər strateji hədəflər nəzərə alınmaqla hazırlanıb"Biznes
11:53
"Qarabağ" avrokuboklarda 200-cü oyununu keçirib və 250-ci qolunu vurubFutbol
11:50
Sakin: Əcnəbi turistlər Zəfər yürüşünü maraqla izləyiblərDaxili siyasət
11:48
Azərbaycan klubunun futbolçusu 4 oyunluq cəzalandırılıbFutbol
11:46