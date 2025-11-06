В Азербайджане планируют ввести пошлины за ввоз более одного мобильного телефона в год
- 06 ноября, 2025
- 11:21
В Азербайджане планируют ввести госпошлину и акцизный налог на ввоз более одного мобильного устройства в течение календарного года.
Как сообщает Report, это предусмотрено в пакете бюджета на 2026 год, где предлагаются изменения в закон "О государственной пошлине".
Вопрос обсудили члены парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Согласно поправкам, физические лица, которые ввозят в страну более одного мобильного телефона, независимо от его модели и рыночной стоимости будут обязаны уплачивать госпошлину в размере 100 манатов за регистрацию каждого последующего устройства.
Кроме того, юридическим лицам, импортирующим мобильные телефоны в коммерческих целях, предлагается установить акцизный налог в размере 20 манатов за каждый аппарат.