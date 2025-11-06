Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Милли Меджлис
    • 06 ноября, 2025
    • 11:21
    В Азербайджане планируют ввести пошлины за ввоз более одного мобильного телефона в год

    В Азербайджане планируют ввести госпошлину и акцизный налог на ввоз более одного мобильного устройства в течение календарного года.

    Как сообщает Report, это предусмотрено в пакете бюджета на 2026 год, где предлагаются изменения в закон "О государственной пошлине".

    Вопрос обсудили члены парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    Согласно поправкам, физические лица, которые ввозят в страну более одного мобильного телефона, независимо от его модели и рыночной стоимости будут обязаны уплачивать госпошлину в размере 100 манатов за регистрацию каждого последующего устройства.

    Кроме того, юридическим лицам, импортирующим мобильные телефоны в коммерческих целях, предлагается установить акцизный налог в размере 20 манатов за каждый аппарат.

    Azərbaycana gətirilən birdən çox mobil cihaza gömrük rüsumu və aksiz vergisi tətbiq edilə bilər

