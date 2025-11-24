İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Editor.az 13 yaşını qeyd edir

    Media
    • 24 noyabr, 2025
    • 14:19
    Editor.az 13 yaşını qeyd edir

    Bu gün Editor.az informasiya portalı 13 yaşını qeyd edir.

    "Report"un məlumatına görə, informasiya portalı 2012-ci ildən fəaliyyətə başlayıb.

    Fəaliyyətə başladığı ilk dövrdən Editor.az ölkənin internet media məkanında özünəməxsus yer və nüfuz qazana bilib. İnformasiya bloklarında Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni və idman həyatına dair məlumatlar, regionda və dünyada baş verən hadisələrlə bağlı operativ xəbərlər əksini tapır.

    İlk gündən dəqiq və qərəzsiz xəbərlər, hadisələrə obyektiv mütəxəssis və ekspertlər rəyləri təqdim etmək siyasətini həyata keçirən Editor.az, eləcə də xəbərlərində mütəmadi olaraq ölkənin tanınmış mətbu orqanlarına da istinad edir.

    Editor.az Türkiyə, Ukrayna, Özbəkistan, Qazaxıstan, Litva, Estoniya, Pakistan və bir digər ölkələrin nüfuzlu media qurumları əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalamaqla, yaxından əməkdaşlıq edir.

    "Report" İnformasiya Agentliyinin kollektivi Editor.az-da çalışan həmkarlarını təbrik edir, onlara yeni yaradıcılıq uğurları arzulayır!

