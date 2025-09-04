Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu 33 illiyini qeyd edir
- 04 sentyabr, 2025
- 16:06
Bu gün BMT-nin Əsas Məşvərətçi statuslu üzvü olan Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun (BAMF) yaranmasından 33 il keçir.
"Report" xatırladır ki, BAMF 1992-ci il sentyabrın 4-də müstəqil beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı olaraq dövlət qeydiyyatına alınıb.
BAMF media və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı, sülhməramlı aksiyalar və münaqişələrin həlli, qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş, icmaların inkişafı və təhsil istiqamətlərində fəaliyyət göstərir. 1992-ci ildən fəaliyyət göstərən Fond medianın inkişafına, jurnalistlərin peşəkarlığının artırılmasına və informasiya şəffaflığının təşviqinə mühüm töhfələr verib.
Təşkilat öz statusundan istifadə edərək müxtəlif istiqamətlərdə, xüsusilə, Azərbaycanın tarixi reallıqlarının çatdırılması ilə bağlı BMT-nin Cenevrə, Nyu York, Vyana ofislərində və digər nüfuzlu beynəlxalq auditoriyalarda mütəmadi olaraq silsilə tədbirlər, paralel sessiyalar keçirir.
Fondun 33 illik fəaliyyətinin əsas hissəsi müharibədən zərərçəkmiş və işğaldan azad olunmuş regionlara səfirlərin, xarici diplomatların, jurnalistlərin, tələbələrin səfərlərinin təşkili, orada yaşayan qaçqın və məcburi köçkünlərin diqqətdə saxlanılması, sosial-humanitar layihələrin icrası və s. olub.
BAMF BMT qurumları, Avropa Komissiyası, Amerikanın Dövlət Departamenti, Dünya Bankı, Qaçqınlar və Sığınacaq Axtaranlar üzrə Avropa Şurasının (ECRE), Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu, Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu (BMİ), Beynəlxalq Sülh Bürosu, Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası kimi beynəlxalq nüfuzlu təşkilatlarla, bir sıra xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirlikləri, nazirliklər, agentliklər, eləcə də regiondakı yerli və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində fəaliyyət göstərir.