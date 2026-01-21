İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "AnewZ" "Liviya Qəddafinin devrilməsindən 15 il sonra" adlı sənədli film hazırlayıb

    Media
    • 21 yanvar, 2026
    • 18:57
    AnewZ Liviya Qəddafinin devrilməsindən 15 il sonra adlı sənədli film hazırlayıb

    "AnewZ" TV Liviya inqilabı və ölkənin keçmiş lideri Müəmmər Qəddafinin devrilməsindən sonrakı on beş ildə vəziyyətlə bağlı sənədli film hazırlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Anastasiya Lavrininin reportajı və Bəhruz Qədirovun rejissorluğu ilə çəkilən sənədli film ölkənin suverenliyi bərpa etmək, institutları yenidən qurmaq və beynəlxalq sistemlərə qayıtmaq cəhdlərini işıqlandırır.

    Komanda məhdud ərazilərə və strateji obyektlərə eksklüziv giriş əldə edərək parçalanmış dövlətin gizli dinamikalarını üzə çıxarır.

    "AnewZ" Liviya Qəddafi
    Video
    AnewZ подготовил документальный фильм о ситуации в Ливии после свержения Каддафи

