    AnewZ подготовил документальный фильм о ситуации в Ливии после свержения Каддафи

    21 января, 2026
    19:05
    AnewZ подготовил документальный фильм о ситуации в Ливии после свержения Каддафи

    Телеканал AnewZ TV подготовил документальный фильм, посвященный развитию ситуации в Ливии за пятнадцать лет после революции и свержения бывшего лидера страны Муаммара Каддафи.

    Как сообщает Report, репортажи для фильма подготовила Анастасия Лаврина, режиссером картины выступил Бахруз Гадиров.

    Отмечается, что в документальной ленте особое внимание уделено усилиям по восстановлению суверенитета Ливии, а также процессам включения страны в региональные и международные системы.

    "AnewZ" "Liviya Qəddafinin devrilməsindən 15 il sonra" adlı sənədli film hazırlayıb

