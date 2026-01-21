AnewZ подготовил документальный фильм о ситуации в Ливии после свержения Каддафи

Телеканал AnewZ TV подготовил документальный фильм, посвященный развитию ситуации в Ливии за пятнадцать лет после революции и свержения бывшего лидера страны Муаммара Каддафи.

Как сообщает Report, репортажи для фильма подготовила Анастасия Лаврина, режиссером картины выступил Бахруз Гадиров.

Отмечается, что в документальной ленте особое внимание уделено усилиям по восстановлению суверенитета Ливии, а также процессам включения страны в региональные и международные системы.