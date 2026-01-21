AnewZ подготовил документальный фильм о ситуации в Ливии после свержения Каддафи
- 21 января, 2026
- 19:05
Телеканал AnewZ TV подготовил документальный фильм, посвященный развитию ситуации в Ливии за пятнадцать лет после революции и свержения бывшего лидера страны Муаммара Каддафи.
Как сообщает Report, репортажи для фильма подготовила Анастасия Лаврина, режиссером картины выступил Бахруз Гадиров.
Отмечается, что в документальной ленте особое внимание уделено усилиям по восстановлению суверенитета Ливии, а также процессам включения страны в региональные и международные системы.
As part of the Frontline episodes, this AnewZ documentary investigates Libya fifteen years after the revolution and the fall of Gaddafi — a state caught between militias, foreign powers, energy interests and diplomatic maneuvering. With on-the-ground reporting by Anastasiya… pic.twitter.com/CExOfdNNDi— AnewZ (@Anewz_tv) January 21, 2026