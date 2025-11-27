İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Alptekin Cihangir İşbilir: Türk dövlətlərinin vahid məlumat bazasının olmaması təəssüf doğurur

    Media
    • 27 noyabr, 2025
    • 17:24
    Alptekin Cihangir İşbilir: Türk dövlətlərinin vahid məlumat bazasının olmaması təəssüf doğurur

    Türk dövlətlərinin vahid məlumat bazasının olmaması təəssüf doğurur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakl səfirliyinin mətbuat müşaviri Alptekin Cihangir İşbilir noyabrın 27-də Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Media Forumu çərçivəsində "TDT Ölkələri arasında Rəqəmsal Media Mühitində Qarşılıqlı Əməkdaşlıq İmkanları" adlı paneldəki çıxışında deyib.

    Müşavir bu konteksdə Türkiyənin TRT kanalı ilə Azərbaycan Dövlət Televiziyası arasındakı mübadilə proqramlarını nümunə göstərib:

    "Zənnimcə, bu istiqamətdə davamlılıq əsas şərtdir. Çünki davamlılıq özlüyündə yeni imkanlar deməkdir".

    A.C.İşbilir türkdilli dövlətlərin vahid məlumat bazasının olmamasını çatışmazlıq kimi qeyd edib:

    "Texniki imkanların artdığı şəraitdə türk dövlətləri üçün media sahəsində birgə fəalliyyət baxımından geniş baza mövcuddur".

    Türk Dövlətləri Təşkilatı media əməkdaşlıq

    Son xəbərlər

    18:03

    Xəzəryanı ölkələr nərə balığının ovuna qoyulmuş qadağanı 2026-cı ilə qədər uzadıblar

    Region
    17:58

    Putin: Atəşkəs yalnız Ukrayna qoşunlarının geri çəkilməsindən sonra baş verəcək

    Digər ölkələr
    17:55
    Foto

    TDT Media Forumunun ilk günü başa çatıb

    Media
    17:54

    Putin Rusiyanın Avropaya hücum planları ilə bağlı bəyanatları yalan adlandırıb

    Region
    17:52

    Ceyhun Bayramov "Aspen Institute Italia"da keçirilən dəyirmi masa müzakirəsində iştirak edib

    Xarici siyasət
    17:52
    Foto

    Göyçayda "Peşəkar dini fəaliyyət: müasir çağırışlar kontekstində" mövzusunda seminar-treninq keçirilib

    Din
    17:51
    Foto

    Məcnun Məmmədov Gürcüstanın aqrar müəssisələrinin fəaliyyəti ilə tanış olub

    ASK
    17:50

    Gələn həftə ABŞ nümayəndə heyəti Moskvaya səfər edəcək

    Region
    17:49
    Video

    Frank De Blekere hakimlərin XII turdakı idarəçiliyini dəyərləndirib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti