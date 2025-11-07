Akif Aşırlı: Qəzetlər öz varlıqlarını qorumalıdırlar
- 07 noyabr, 2025
- 12:47
Sosial medianın inkişafı və informasiya axınının sürətlənməsi klassik medianın mövqeyinə təsir etsə də, qəzetlər öz varlıqlarını qorumalıdırlar.
"Report"xəbər verir ki, bunu "Şərq" qəzetinin baş redaktoru Akif Aşırlı Medianın İnkişafı Agentliyi və Mətbuat Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə "Mediada Azərbaycan ədəbi dilinin normalarının düzgün tətbiqi" mövzusunda keçirilən konfransda deyib.
Onun sözlərinə görə, qəzetlər həm də milli informasiya tarixinin dayağıdır:
"Bu gün Azərbaycan mətbuatı ilə bağlı müzakirələr aparılır. Düşünürəm ki, klassik media ənənələri, qəzetlər yaşamalıdır. Çünki qəzetlər təkcə informasiya vasitəsi deyil, həm də düşüncə mədəniyyətidir. Bəzən oxucu auditoriyası azalsa da, bu nəşrlər milli informasiya tariximizin əsas dayaqlarıdır".
Baş redaktor vurğulayıb ki, qəzetlərin yaşadılması və onların fəaliyyətinin dəstəklənməsi üçün yeni yanaşmalar tapılmalıdır.