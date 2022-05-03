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Türkiyədə Əhməd Cavadın heykəlinin açılışı olacaq

Türkiyədə Əhməd Cavadın heykəlinin açılışı olacaq Türkiyədə Azərbaycanın istiqlal şairi Əhməd Cavadın heykəlinin açılışı olacaq.
Mədəniyyət siyasəti
3 May , 2022 23:46
Türkiyədə Əhməd Cavadın heykəlinin açılışı olacaq

Türkiyədə Azərbaycanın istiqlal şairi Əhməd Cavadın heykəlinin açılışı olacaq.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki Səfirliyi tviter hesabında paylaşım edib.

"Türk Tarix Muzeyi və Parkında ucaldılan heykəlin açılış mərasimi və şairin anım mərasimi mayın 5-də baş tutacaq", - paylaşımda deyilir.

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Rus versiyası В Турции откроется памятник Ахмеду Джаваду

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