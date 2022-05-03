Türkiyədə Əhməd Cavadın heykəlinin açılışı olacaq

Türkiyədə Azərbaycanın istiqlal şairi Əhməd Cavadın heykəlinin açılışı olacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki Səfirliyi tviter hesabında paylaşım edib.
"Türk Tarix Muzeyi və Parkında ucaldılan heykəlin açılış mərasimi və şairin anım mərasimi mayın 5-də baş tutacaq", - paylaşımda deyilir.
5 Mayıs 2022 tarihinde saat 11:00'da her kesi Azerbaycan'ın İstiklal şairi Ahmet Cevad'ın Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda düzenlenecek olan anma töreni ve heykelinin açılışı etkinliğine bekliyoruz. pic.twitter.com/cqu8YDs8Mw