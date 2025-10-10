İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Şəfiqə Məmmədova: Əminə Yusifqızı yaxşı dost, nümunəvi insan idi

    Mədəniyyət siyasəti
    • 10 oktyabr, 2025
    • 13:23
    Xalq artisti Əminə Yusifqızı yaxşı dost, nümunəvi insan idi.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Xalq artisti Şəfiqə Məmmədova Əminə Yusifqızı ilə vida mərasimində deyib.

    O, Əminə Yusifqızının səsinin ədəbi yaşayacağını ifadə edib:

    "Bu səs ilahi səs idi. Onun televiziya layihələri, səsləndirdiyi filmlər, bədii qiraəti, doğrudan da, bənzərsiz idi".

    Xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli də, öz növbəsində, Əminə Yusifqızının Azərbaycan xalqının yaddaşında yaşayacağını deyib:

    "Əminə xanımdan bir də olmayacaq".

    Xatırladaq ki, Xalq artisti Ə.Yusifqızı oktyabrın 9-da 89 yaşında vəfat edib.

