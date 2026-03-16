    Möminə xatun türbəsinin bərpasının davamına 9 milyon manatdan çox vəsait ayrılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    • 16 mart, 2026
    • 12:30
    Möminə xatun türbəsinin bərpasının davamına 9 milyon manatdan çox vəsait ayrılıb

    Naxçıvan şəhərində yerləşən Möminə xatun türbəsinin bərpası və konservasiyası işlərinə vəsait ayrılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla türbədə bərpa və konservasiya işlərinin davam etdirilməsi üçün Azərbaycan Prezidentinin ehtiyat fondundan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 9 milyon 566 min manat vəsait ayrılıb.

    Qeyd edək ki, Prezidentin 2025-ci il sərancamı ilə abidədə bərpa və konservasiya işlərinin aparılması üçün ilkin olaraq 1 milyon manat vəsait ayrılmışdı.

    İlham Əliyev Möminə xatun türbəsi
    Ильхам Алиев выделил более 9 млн манатов на реставрацию мавзолея Момине-хатун
    Azerbaijan allocates 9M manats for restoration of Momine Khatun Mausoleum

