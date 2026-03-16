    Ильхам Алиев выделил более 9 млн манатов на реставрацию мавзолея Момине-хатун

    Kультурная политика
    • 16 марта, 2026
    • 12:44
    На реставрацию и консервацию мавзолея Момине-хатун в Нахчыване выделено 9 млн 566 тыс. манатов.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Для продолжения реставрационных и консервационных работ в мавзолее Момине-хатун, расположенном в городе Нахчыване, из резервного фонда президента Азербайджана Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики выделено 9 млн 566 тыс. манатов.

    Отметим, что, согласно распоряжению главы государства от 2025 года, на реставрационные и консервационные работы в мавзолее Момине-хатун первоначально было выделено 1 млн манатов.

    Möminə xatun türbəsinin bərpasının davamına 9 milyon manatdan çox vəsait ayrılıb
    Azerbaijan allocates 9M manats for restoration of Momine Khatun Mausoleum
    Ты - Король

    13:15

    В порту Фуджайра приостановили погрузку нефти после удара БПЛА - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:12

    СМИ: При атаках Иран использовал кассетные бомбы - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:11

    Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и снег

    Экология
    13:04

    Джамшид Амиров назначен руководителем аппарата MİDA

    Инфраструктура
    13:03

    Србуи Галян: Текст нового проекта Конституции Армении уже готов

    В регионе
    12:50

    Мартин Райан осужден в Азербайджане на 10 лет за шпионаж

    Происшествия
    12:49

    В Сабунчинском районе 53-летняя женщина умерла во время родов

    Происшествия
    12:48

    В Азербайджане пенсионеры составляют 10,7% от общей численности населения

    Социальная защита
    12:48

    МИД Китая: С США поддерживаем контакты по вопросу визита Трампа

    Другие страны
