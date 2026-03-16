Ильхам Алиев выделил более 9 млн манатов на реставрацию мавзолея Момине-хатун
- 16 марта, 2026
- 12:44
На реставрацию и консервацию мавзолея Момине-хатун в Нахчыване выделено 9 млн 566 тыс. манатов.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Для продолжения реставрационных и консервационных работ в мавзолее Момине-хатун, расположенном в городе Нахчыване, из резервного фонда президента Азербайджана Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики выделено 9 млн 566 тыс. манатов.
Отметим, что, согласно распоряжению главы государства от 2025 года, на реставрационные и консервационные работы в мавзолее Момине-хатун первоначально было выделено 1 млн манатов.
