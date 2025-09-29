Mehriban Əliyeva Cabir İmanovun ölümü ilə bağlı başsağlığı verib
Mədəniyyət siyasəti
- 29 sentyabr, 2025
- 17:12
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında Əməkdar artist Cabir İmanovun ölümü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report"un məlumatına görə, paylaşımda deyilir:
"Nurlu, səmimi və qeyri-adi istedada malik insan – Cabir İmanovun vəfatı xəbəri məni sarsıtdı. Bütün ailəmiz kədərlənir, onun yaxınlarına və doğmalarına başsağlığı veririk.
Allah rəhmət eləsin!".
