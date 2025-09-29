İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Mehriban Əliyeva Cabir İmanovun ölümü ilə bağlı başsağlığı verib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 29 sentyabr, 2025
    • 17:12
    Mehriban Əliyeva Cabir İmanovun ölümü ilə bağlı başsağlığı verib

    Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında Əməkdar artist Cabir İmanovun ölümü ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report"un məlumatına görə, paylaşımda deyilir:

    "Nurlu, səmimi və qeyri-adi istedada malik insan – Cabir İmanovun vəfatı xəbəri məni sarsıtdı. Bütün ailəmiz kədərlənir, onun yaxınlarına və doğmalarına başsağlığı veririk.

    Allah rəhmət eləsin!".

    Cabir İmanov Mehriban Əliyeva
    Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи со смертью Джабира Иманова
    Mehriban Aliyeva expresses condolences over Jabir Imanov's death

    Son xəbərlər

    17:44

    "INMerge" İnnovasiya Sammitinin ilk günü başa çatıb

    İKT
    17:44

    Paytaxtın 22 nömrəli marşrutunun avtobusları yenilənir

    İnfrastruktur
    17:38

    Azərbaycan 7 ayda Türkiyəyə qaz nəqlini 2 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    17:36

    Azərbaycanın daha bir samboçusu III MDB Oyunlarında medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    17:34

    Azərbaycanın U-17 millisi Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq

    Futbol
    17:34

    Prezident İlham Əliyev Si Cinpini təbrik edib

    Xarici siyasət
    17:31

    MDB Hökumət Başçılarının növbəti iclası Aşqabadda keçiriləcək

    Region
    17:30

    İspaniya Superkubokunun keçiriləcəyi ölkə açıqlanıb

    Futbol
    17:29

    Alen Berse: Bakı və İrəvan arasında sülh sazişi regionda inkişaf imkanları açacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti