Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи со смертью Джабира Иманова

Первая вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала в своих аккаунтах в социальных сетях соболезнование в связи со смертью заслуженного артиста Джабира Иманова.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Весть о кончине светлого, искреннего и необычайно талантливого человека – Джабира Иманова – глубоко потрясла меня. Вся наша семья скорбит, выражаем соболезнования его близким и родным.

Пусть Аллах упокоит его душу!"