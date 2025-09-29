Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи со смертью Джабира Иманова
Kультурная политика
- 29 сентября, 2025
- 17:19
Первая вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала в своих аккаунтах в социальных сетях соболезнование в связи со смертью заслуженного артиста Джабира Иманова.
Как сообщает Report, в публикации говорится:
"Весть о кончине светлого, искреннего и необычайно талантливого человека – Джабира Иманова – глубоко потрясла меня. Вся наша семья скорбит, выражаем соболезнования его близким и родным.
Пусть Аллах упокоит его душу!"
