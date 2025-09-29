Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи со смертью Джабира Иманова

    Kультурная политика
    • 29 сентября, 2025
    • 17:19
    Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи со смертью Джабира Иманова

    Первая вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала в своих аккаунтах в социальных сетях соболезнование в связи со смертью заслуженного артиста Джабира Иманова.

    Как сообщает Report, в публикации говорится:

    "Весть о кончине светлого, искреннего и необычайно талантливого человека – Джабира Иманова – глубоко потрясла меня. Вся наша семья скорбит, выражаем соболезнования его близким и родным.

    Пусть Аллах упокоит его душу!"

