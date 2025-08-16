IV Milli Yaylaq Festivalının açılış mərasimi keçirilir.
“Report”un Göygölə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, açılış mərasimində gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, Dünya Etnoidman Konfederasiyasının sədri Bilal Ərdoğan və Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Birol Akgünlə yanaşı, digər rəsmilər, eləcə də ölkənin mədəni-ictimai şəxsləri, media mənsubları və digər qonaqlar iştirak edirlər.
Builki festivalın açılış konsertində Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə, Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan və digər ölkələrdən gələn sənətçilər çıxış edəcək.