İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Azərbaycanın TÜRKSOY-da yeni nümayəndəsi Baş katibə təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 09 oktyabr, 2025
    • 11:29
    Azərbaycanın TÜRKSOY-da yeni nümayəndəsi Baş katibə təqdim olunub

    Mədəniyyət Nazirliyi ilə Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı – TÜRKSOY arasında görüş keçirilib.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görüşdə oktyabrın 7-də Azərbaycanın Qəbələ şəhərində keçirilmiş Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının XII Zirvə Görüşündə müəyyənləşdirilən yeni vəzifələr və qarşıya qoyulan tapşırıqların icrası ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

    Mədəniyyət naziri Adil Kərimli çıxışında TÜRKSOY-la əməkdaşlığa xüsusi önəm verdiklərini, bu əməkdaşlığın ildən-ilə genişlənərək yeni məzmun qazandığını qeyd edib.

    Nazir türk dünyasının zəngin mədəni irsinin qorunması və təbliği istiqamətində həyata keçirilən ortaq layihələrin əhəmiyyətini vurğulayıb.

    TÜRKSOY-un Baş katibi Sultan Raev Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi ilə əməkdaşlıqdan məmnunluğunu ifadə edib, əlaqələrin möhkəmlənməsində göstərilən dəstəyə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə dərin minnətdarlığını çatdırıb.

    Görüş zamanı TÜRKSOY-da Mədəniyyət Nazirliyinin yeni təyin olunan nümayəndəsi Vüqar Məmmədov baş katibə təqdim olunub. Qeyd olunub ki, o, yaxın günlərdə vəzifəsinin icrasına başlayacaq.

    Tərəflər təşkilatın cari il üzrə fəaliyyət istiqamətləri barədə fikir mübadiləsi aparıb, birgə layihələrin icrasında qarşılıqlı əməkdaşlığın əhəmiyyətini bir daha vurğulayıblar.

    Mədəniyyət Nazirliyi TÜRKSOY Adil Kərimli

    Son xəbərlər

    11:43

    "AccessBank" "yaşıl iqtisadiyyat"ın inkişafına dəstək üçün 7,5 milyon dollar vəsait cəlb edib

    Maliyyə
    11:43

    Macarıstan Rusiyadan Aİ-yə LNG-nin tədarükünün qadağan edilməsinə razılıq verib

    Digər ölkələr
    11:36

    Orxan Məmmədov: "Kiçik biznesə kiberhücum domino effekti yarada bilər"

    Biznes
    11:34

    Qubada avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    11:33

    Naxçıvanda vergi daxilolmaları 16 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    11:32

    Birləşmiş Krallığın sabiq naziri: Azərbaycan və Ermənistan liderləri Vaşinqtonda tarixi nailiyyət əldə ediblər

    Xarici siyasət
    11:31

    Elnur Əliyev: "Azərbaycanda Rəqəmsal İqtisadiyyat Strategiyası hökumətə təqdim edilib"

    İKT
    11:30
    Foto

    Ramin Məmmədov: Azərbaycanda yaşayan bütün dini icmalara hörmət və həssaslıq nümayiş etdirilir

    Din
    11:29

    Azərbaycanın TÜRKSOY-da yeni nümayəndəsi Baş katibə təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti