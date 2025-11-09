Azərbaycanda ilk dəfə tam yaradıcı heyəti tələbələrdən ibarət bədii film təqdim olunub
- 09 noyabr, 2025
- 20:52
Mədəniyyət və Sənətkarlıq üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində Azərbaycanın kino mühitində ilk dəfə olaraq tam yaradıcı və texniki heyəti tələbələrdən ibarət tammetrajlı bədii film olan "Boş Yer" filminin təqdimatı keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, filmin rejissoru mərkəzin müəllimi, Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının üzvü, kinorejissor Rəhman Fürqətoğludur.
Layihə gənclərin yaradıcılıq potensialının, peşə təhsilinin praktiki nəticələrinin, istehsalatda real bacarıqların nümayişi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Film dövlət və sponsor dəstəyi olmadan, yalnız mərkəzin imkanları və tələbələrin əməyi ilə ərsəyə gətirilib.
Ekran əsəri orijinal və dramatik hekayəsi ilə seçilir. "Boş Yer" hər iki valideynini itirmiş, yazıçı olmaq arzusu ilə yaşayan gənc Azərin həyatını əks etdirir. Film boyunca diqqətsizlik, sosial adaptasiya, psixoloji təcrid, insan münasibətləri kimi aktual mövzular vurğulanır. Tamaşaçı real həyat faktları və cəmiyyətin sosial davranış modelləri ilə üz-üzə qalır. Filmin xronometrajı 101 dəqiqədir. Ssenari müəllifi də Rəhman Fürqətoğludur.
Təqdimat mərasimində çıxış edən mərkəzin direktoru Pərviz Həmzəyev gənclərin yaradıcı layihələrdə iştirakının əhəmiyyətini vurğulayaraq qeyd edib ki, "Boş Yer" filmi peşə təlimlərinin nəticələrinin real istehsalat məhsuluna çevrilməsinin ən gözəl nümunəsidir. O bildirib ki, film təkcə bir kino işi deyil, tələbələrin praktiki bacarıqlarının, öz güclərinə inamının və komanda şəklində işləmə vərdişlərinin göstəricisidir.
Çıxışlar zamanı layihədə iştirak edən gənclərə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulanıb və filmin peşə təhsili sistemində yaradıcı ixtisasların inkişafına töhfə verəcəyi qeyd olunub.