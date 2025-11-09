İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Azərbaycanda ilk dəfə tam yaradıcı heyəti tələbələrdən ibarət bədii film təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 09 noyabr, 2025
    • 20:52
    Azərbaycanda ilk dəfə tam yaradıcı heyəti tələbələrdən ibarət bədii film təqdim olunub

    Mədəniyyət və Sənətkarlıq üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində Azərbaycanın kino mühitində ilk dəfə olaraq tam yaradıcı və texniki heyəti tələbələrdən ibarət tammetrajlı bədii film olan "Boş Yer" filminin təqdimatı keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, filmin rejissoru mərkəzin müəllimi, Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının üzvü, kinorejissor Rəhman Fürqətoğludur.

    Layihə gənclərin yaradıcılıq potensialının, peşə təhsilinin praktiki nəticələrinin, istehsalatda real bacarıqların nümayişi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Film dövlət və sponsor dəstəyi olmadan, yalnız mərkəzin imkanları və tələbələrin əməyi ilə ərsəyə gətirilib.

    Ekran əsəri orijinal və dramatik hekayəsi ilə seçilir. "Boş Yer" hər iki valideynini itirmiş, yazıçı olmaq arzusu ilə yaşayan gənc Azərin həyatını əks etdirir. Film boyunca diqqətsizlik, sosial adaptasiya, psixoloji təcrid, insan münasibətləri kimi aktual mövzular vurğulanır. Tamaşaçı real həyat faktları və cəmiyyətin sosial davranış modelləri ilə üz-üzə qalır. Filmin xronometrajı 101 dəqiqədir. Ssenari müəllifi də Rəhman Fürqətoğludur.

    Təqdimat mərasimində çıxış edən mərkəzin direktoru Pərviz Həmzəyev gənclərin yaradıcı layihələrdə iştirakının əhəmiyyətini vurğulayaraq qeyd edib ki, "Boş Yer" filmi peşə təlimlərinin nəticələrinin real istehsalat məhsuluna çevrilməsinin ən gözəl nümunəsidir. O bildirib ki, film təkcə bir kino işi deyil, tələbələrin praktiki bacarıqlarının, öz güclərinə inamının və komanda şəklində işləmə vərdişlərinin göstəricisidir.

    Çıxışlar zamanı layihədə iştirak edən gənclərə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulanıb və filmin peşə təhsili sistemində yaradıcı ixtisasların inkişafına töhfə verəcəyi qeyd olunub.

    Son xəbərlər

    21:02
    Foto

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı İslamiadada daha iki medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    21:02

    Tenerifedə güclü dalğalar səbəbindən 15 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    20:54

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VI tura yekun vurulub

    Komanda
    20:52
    Foto

    Azərbaycanda ilk dəfə tam yaradıcı heyəti tələbələrdən ibarət bədii film təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    20:48
    Foto

    Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbərliyi Ər-Riyadda Atletlər kəndində olublar

    Fərdi
    20:43
    Foto

    Azərbaycanın daha bir cüdoçusu İslamiadada medal qazanıb - YENİLƏNİB-4

    Fərdi
    20:37

    "Zəfər turu"nun son matçında "Qarabağ" "Neftçi"yə qalib gəlib

    Futbol
    20:23

    Hind okeanında yüzlərlə miqrant itkin düşüb

    Digər ölkələr
    20:08
    Foto

    Naxçıvanda məhkumların tibbi müayinəsi aparılıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti