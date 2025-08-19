Haqqımızda

Azərbaycan Trabzonda TÜRKSOY-un toplantısında təmsil olunur

Azərbaycan Trabzonda TÜRKSOY-un toplantısında təmsil olunur Türkiyənin Trabzon şəhərində Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatına (TÜRKSOY) üzv ölkələrin yüksək rütbəli məmurlarının 5-ci toplantısı başlayıb.
Mədəniyyət siyasəti
19 avqust 2025 12:09
Azərbaycan Trabzonda TÜRKSOY-un toplantısında təmsil olunur

Türkiyənin Trabzon şəhərində Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatına (TÜRKSOY) üzv ölkələrin yüksək rütbəli məmurlarının 5-ci toplantısı başlayıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, tədbirdə mədəniyyət nazirinin müavini Fərid Cəfərov iştirak edir.

Toplantının əsas məqsədi TÜRKSOY-un Daimi Şurasında müzakirə olunacaq sənədlərin, fəaliyyət hesabatlarının və strateji planların hazırlanmasıdır. Səfər çərçivəsində nazir müavinləri Trabzon Böyükşəhər Bələdiyyəsinin başçısı və Trabzon valisi ilə görüşlər keçirərək Türk dünyası mədəniyyətlərinin tanıdılması və regional əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər.

Günün sonunda Fərid Cəfərov Qızlar Monastrında keçirilən bağlanış mərasimində çıxış edib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Azerbaijan represented at TURKSOY meeting in Trabzon
Rus versiyası Азербайджан представлен на собрании ТЮРКСОЙ в Трабзоне

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi