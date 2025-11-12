İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    "Yelo Bank" Xocavənddə yaşayan şəhid ailələrinə Zəfər sovqatı təqdim edib

    Maliyyə
    • 12 noyabr, 2025
    • 15:56
    Yelo Bank Xocavənddə yaşayan şəhid ailələrinə Zəfər sovqatı təqdim edib

    Zəfər Günü xalqımızın şərəf və qürur günüdür. Bu tarixi gün münasibətilə "Yelo Bank" ASC II Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın ailələrinə dəstək məqsədilə Xocavənd rayonunda sosial aksiya həyata keçirib.

    Aksiya çərçivəsində Qızıl Aypara Cəmiyyəti ilə birgə şəhid analarını ziyarət edərək, onlara bayram payı təqdim edilib. Bu təşəbbüs, Bankın sosial məsuliyyət strategiyasının bir hissəsi olaraq, şəhid ailələrinin hər zaman xalqımızın yaddaşında və qəlbində xüsusi yer tutduğunu bir daha vurğulayır.

    Şəhidlərimizin ailələrinə dəstək göstərmək, onların yanında olmaq və bayram sevincini bölüşmək hər birimizin borcudur. Bu gün doğma torpaqlarımızda bayramı qeyd edə bilmək, qəhrəmanlarımızın fədakarlığı sayəsində mümkün olub.

    Zəfərimizin 5-ci ilində bütün xalqımızı ürəkdən təbrik edirik!

