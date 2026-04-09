    • 09 aprel, 2026
    • 16:35
    Xalq Həyat Sığorta maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    "Xalq Həyat Sığorta" ASC 2025-ci ili 2,122 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" şirkətin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 22,8 % çoxdur.

    Ötən il "Xalq Həyat Sığorta"nın vergiyəqədərki mənfəəti 2,689 (əvvəlki ilə nisbətən 19,4 % çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 566 min manat (7,8 % çox) təşkil edib.

    Bu il yanvarın 1-nə "Xalq Həyat Sığorta"nın aktivləri 31,911 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 8,6 % çoxdur. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 11,1 % artaraq 14,06 milyon manata, balans kapitalı isə 6,7 % artaraq 17,851 milyon manata çatıb.

    Xatırladaq ki, "Xalq Həyat Sığorta" 2018-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 15 milyon manatdır. Şirkətin səhmləri 100% "Xalq Sığorta" ASC-yə məxsusdur.

    Son xəbərlər

    18:03

    Elnur Çodarov Norveçin "Valerenqa" klubunda təcrübə proqramında iştirak edir

    Digər
    17:55
    Foto

    Qazaxıstanın mədəniyyət və informasiya nazirinin müavini "Report"un fəaliyyəti ilə tanış olub

    Media
    17:53

    Media: İran və ABŞ arasında danışıqlar aprelin 11-də keçirilə bilər

    Digər ölkələr
    17:52

    Nəvaf Salam: Livan İsrailin hücumuna görə BMT TŞ-yə şikayət edəcək

    Digər ölkələr
    17:39

    "Atəşgah Həyat Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    17:39

    WUF13-ə hazırlıq çərçivəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti monitorinq ediləcək

    İnfrastruktur
    17:36

    Cəlal Qasımov: "Kapital bazarı məhduddur və özəl emitentlərin sayı azdır"

    Biznes
    17:28

    Amina Abdellatif: "Avropa çempionatında qadın cüdoçulardan gözləntilər böyükdür"

    Fərdi
    17:27

    Son illərin münaqişələri fonunda Azərbaycanın hərbi-siyasi nəticəsi fərqli model kimi diqqət çəkir - RƏY

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti