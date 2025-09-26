İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    UNICEF: Azərbaycanda uşaqlara dair DİM göstəricilərinin dolğunluğu yetərli deyil

    Maliyyə
    • 26 sentyabr, 2025
    • 10:46
    UNICEF: Azərbaycanda uşaqlara dair DİM göstəricilərinin dolğunluğu yetərli deyil

    Azərbaycanda uşaqlara dair Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri (DİM) göstəricilərinin dolğunluğu hələ də yetərli deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondunun (UNICEF) Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə nümayəndəsi Sirac Mahmudlu Bakıda keçirilən III Beynəlxalq Statistika Forumunun üçüncü günündə bildirib.

    O qeyd edib ki, "2030 Gündəliyi"nin demək olar ki, bütün məqsədləri uşaqların rifahına birbaşa və yaxud dolayı təsir göstərir.

    Nümayəndə vurğulayıb ki, məlumat çatışmazlığı irəliləyişi düzgün qiymətləndirməyə imkan vermir: "Uşaqlara aid DİM göstəricilərinin dolğunluğu üçün beynəlxalq əməkdaşlıq, yeni məlumat mənbələrinin cəlb edilməsi və ölkə səviyyəsində məlumatların daha səmərəli istifadəsi prioritet olaraq qalır. UNICEF bu istiqamətdə Azərbaycanla əməkdaşlığı da vacib hesab edir".

    BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri UNİCEF III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Son xəbərlər

    11:35

    Türkiyənin Kemer bölgəsində hotelin tavanı uçub

    Region
    11:32

    MSK nümayəndə heyəti Moldovada parlament seçkilərini müşahidə edəcək

    Daxili siyasət
    11:31

    Bu ilin yay ayında 100-ə yaxın insanı gün vurub

    Sağlamlıq
    11:25

    Milli Məclisin deputatları Anım Günü ilə bağlı dünya parlamentlərindəki həmkarlarına müraciət ediblər

    Daxili siyasət
    11:24

    Mundialda dörd medal qazanan paraüçgüçü: "Paralimpiadada Azərbaycanı layiqincə təmsil edəcəyəm"

    Fərdi
    11:24
    Foto

    MDM və "Clearstream" hesablaşma mexanizmlərinin yaradılmasını müzakirə edib

    Maliyyə
    11:20

    Azərbaycanda Xəzər dənizinin suyundan hidrogen layihələrində istifadənin çətinlikləri açıqlanıb

    Energetika
    11:19

    Azərbaycan və Gürcüstan Qara dəniz "yaşıl enerji dəhlizi" layihəsi üzrə görüş keçirəcəklər

    Energetika
    11:18

    Mingəçevir su anbarında və Kür çayında qanunsuz balıq ovu aşkarlanıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti