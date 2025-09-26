UNICEF: Azərbaycanda uşaqlara dair DİM göstəricilərinin dolğunluğu yetərli deyil
Azərbaycanda uşaqlara dair Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri (DİM) göstəricilərinin dolğunluğu hələ də yetərli deyil.
"Report" xəbər verir ki, bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondunun (UNICEF) Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə nümayəndəsi Sirac Mahmudlu Bakıda keçirilən III Beynəlxalq Statistika Forumunun üçüncü günündə bildirib.
O qeyd edib ki, "2030 Gündəliyi"nin demək olar ki, bütün məqsədləri uşaqların rifahına birbaşa və yaxud dolayı təsir göstərir.
Nümayəndə vurğulayıb ki, məlumat çatışmazlığı irəliləyişi düzgün qiymətləndirməyə imkan vermir: "Uşaqlara aid DİM göstəricilərinin dolğunluğu üçün beynəlxalq əməkdaşlıq, yeni məlumat mənbələrinin cəlb edilməsi və ölkə səviyyəsində məlumatların daha səmərəli istifadəsi prioritet olaraq qalır. UNICEF bu istiqamətdə Azərbaycanla əməkdaşlığı da vacib hesab edir".