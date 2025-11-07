İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    "Unibank" "YAŞAT" Fonduna 100 000 manat ianə edib

    Maliyyə
    • 07 noyabr, 2025
    • 15:48
    Unibank YAŞAT Fonduna 100 000 manat ianə edib

    Bu il Azərbaycan tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biri – Zəfər Gününün 5 illiyi qeyd olunur.

    Bu münasibətlə "Unibank" ASC Zəfəri bizə yaşadan qəhrəmanlara dərin ehtiramını bildirərək, "YAŞAT" Fondunun keçirdiyi marafona 100 000 manat ianə edib.

    "Unibank" üçün şəhid və qazi ailələrinə dəstək, Bankın korporativ sosial məsuliyyət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Bank illərdir bu istiqamətdə davamlı layihələr həyata keçirir və iki şəhid ailəsinin daimi himayədarı kimi onlara dəstək verir.

    "Unibank"ın sosial siyasəti, cəmiyyət qarşısında məsuliyyətin yalnız maliyyə fəaliyyəti ilə məhdudlaşmadığını, həm də insani dəyərlərin qorunması və paylaşılması ilə ölçüldüyünü göstərir.

    "Zəfər sadəcə tarixdə qalmır, o, hər gün xatirə, hörmət və minnətdarlıqla yaşadılır.

    Bizim qəhrəmanlarımız və onların ailələri hər zaman Unibankın diqqət mərkəzindədir. Bu dəstək həm borcumuz, həm də qürurumuzdur," – deyə "Unibank"ın İdarə Heyəti sədrinin vəzifəsini müvəqqəti icra edən Heybət Qədirov bildirib.

    Bu Zəfər bizimdir, bu minnətdarlıq hamımızındır.

    "Unibank" – Sənin Bankın!

    Unibank “YAŞAT” Fondu

