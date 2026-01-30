Təhsilin İnkişafı Fondu auditor seçir
Maliyyə
- 30 yanvar, 2026
- 10:15
Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Təhsilin İnkişafı Fondu 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 20 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini fevralın 12-nə qədər Fondun yerləşdiyi Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Tbilisi prospekti, 49 C ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə fevralın 12-də, saat 12:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu sorğunun qalibi "Professional Financial Experts" MMC olub. Şirkətə 4 min manat ödənilib.
