    Təhsilin İnkişafı Fondu auditor seçir

    Maliyyə
    • 30 yanvar, 2026
    • 10:15
    Təhsilin İnkişafı Fondu auditor seçir

    Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Təhsilin İnkişafı Fondu 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 20 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini fevralın 12-nə qədər Fondun yerləşdiyi Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Tbilisi prospekti, 49 C ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə fevralın 12-də, saat 12:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Ötən il bu sorğunun qalibi "Professional Financial Experts" MMC olub. Şirkətə 4 min manat ödənilib.

    Elm və Təhsil Nazirliyi Təhsilin İnkişafı Fondu audit kotirovka sorğusu

