Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi auditor seçib
Maliyyə
- 01 sentyabr, 2025
- 12:08
Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi (STM) 2024-cü il üzrə maliyyə nəticələrinin auditi ilə bağlı elan etdiyi kotirovka sorğusuna yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, kotirovkanın qalibi "Professional Financial Experts" MMC-dir.
Qalib şirkətə 2 490 manat ödəniləcək.
Ötən il də bu sorğunun qalibi "Professional Financial Experts" MMC olub. Şirkətə 2 399 manat ödənilib.
