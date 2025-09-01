    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi auditor seçib

    Maliyyə
    • 01 sentyabr, 2025
    • 12:08
    Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi (STM) 2024-cü il üzrə maliyyə nəticələrinin auditi ilə bağlı elan etdiyi kotirovka sorğusuna yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, kotirovkanın qalibi "Professional Financial Experts" MMC-dir.

    Qalib şirkətə 2 490 manat ödəniləcək.

    Ötən il də bu sorğunun qalibi "Professional Financial Experts" MMC olub. Şirkətə 2 399 manat ödənilib.

