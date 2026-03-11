İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    "Sahibsiz Heyvanlara Qayğı Mərkəzi" auditor seçir

    Maliyyə
    • 11 mart, 2026
    • 17:25
    Sahibsiz Heyvanlara Qayğı Mərkəzi auditor seçir

    Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının tabeliyində "Sahibsiz Heyvanlara Qayğı Mərkəzi" MMC 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlara uyğun auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 10 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini aprelin 6-na qədər şirkətin Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Binəqədi -Balaxanı-Şossesi, 12 ünvanında yerləşən inzibati binasına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə aprelin 6-da, saat 14:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Xatırladaq ki, "Sahibsiz Heyvanlara Qayğı Mərkəzi" eyni adlı publik hüquqi şəxsin bazasında bu il yaradılıb.

