"Sahibsiz Heyvanlara Qayğı Mərkəzi" auditor seçir
Maliyyə
- 11 mart, 2026
- 17:25
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının tabeliyində "Sahibsiz Heyvanlara Qayğı Mərkəzi" MMC 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlara uyğun auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 10 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini aprelin 6-na qədər şirkətin Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Binəqədi -Balaxanı-Şossesi, 12 ünvanında yerləşən inzibati binasına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə aprelin 6-da, saat 14:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Xatırladaq ki, "Sahibsiz Heyvanlara Qayğı Mərkəzi" eyni adlı publik hüquqi şəxsin bazasında bu il yaradılıb.
