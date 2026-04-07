    "Rabitəbank" kreditlərin rəsmiləşdirilməsi haqqında qanunvericiliyi pozub

    • 07 aprel, 2026
    • 17:06
    Rabitəbank kreditlərin rəsmiləşdirilməsi haqqında qanunvericiliyi pozub

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Rabitəbank" ASC-yə icrası məcburi sərəncam verib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Bank kreditlərin rəsmiləşdirilməsi zamanı qüvvədə olan qanunvericiliyi pozub, bu faktla bağlı AMB-yə yazılı bildiriş təqdim etməyib. Odur ki, "Banklar haqqında" qanunun 25.1.4-cü maddəsinin tələblərinin pozulmasına görə Qanunun 47-ci maddəsinin tələbləri rəhbər tutularaq, "Rabitəbank"a qeyd olunan halların gələcəkdə təkrarlanmaması məqsədilə bu sahədə daxili prosedurların təkmilləşdirilməsi ilə bağlı icrası məcburi sərəncam verilib.

    "Sözügedən pozuntu bankın maliyyə dayanıqlığı üçün təhdid yaratmır", - deyə AMB bəyan edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Rabitəbank icrası məcburi sərəncam

