"Rabitəbank" kreditlərin rəsmiləşdirilməsi haqqında qanunvericiliyi pozub
Maliyyə
- 07 aprel, 2026
- 17:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Rabitəbank" ASC-yə icrası məcburi sərəncam verib.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Bank kreditlərin rəsmiləşdirilməsi zamanı qüvvədə olan qanunvericiliyi pozub, bu faktla bağlı AMB-yə yazılı bildiriş təqdim etməyib. Odur ki, "Banklar haqqında" qanunun 25.1.4-cü maddəsinin tələblərinin pozulmasına görə Qanunun 47-ci maddəsinin tələbləri rəhbər tutularaq, "Rabitəbank"a qeyd olunan halların gələcəkdə təkrarlanmaması məqsədilə bu sahədə daxili prosedurların təkmilləşdirilməsi ilə bağlı icrası məcburi sərəncam verilib.
"Sözügedən pozuntu bankın maliyyə dayanıqlığı üçün təhdid yaratmır", - deyə AMB bəyan edib.
