QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi auditor seçir
Maliyyə
- 19 yanvar, 2026
- 14:25
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına (QHT) Dövlət Dəstəyi Agentliyi 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 91 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini yanvarın 30-na qədər Agentliyin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 152 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə yanvarın 30-da, saat 16:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
