    QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi auditor seçir

    QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi auditor seçir

    Maliyyə
    • 19 yanvar, 2026
    • 14:25
    QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi auditor seçir

    Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına (QHT) Dövlət Dəstəyi Agentliyi 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 91 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini yanvarın 30-na qədər Agentliyin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 152 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə yanvarın 30-da, saat 16:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Qeyri-Hökumət Təşkilatları audit

