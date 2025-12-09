İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Qarabağ Dirçəliş Fondu sığortaçı seçib

    Maliyyə
    • 09 dekabr, 2025
    • 09:04
    Qarabağ Dirçəliş Fondu sığortaçı seçib

    Qarabağ Dirçəliş Fondu 43 işçisinin könüllü tibbi və 3 nəqliyyat vasitəsinin KASKO sığortalanması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Qala Sığorta" ASC-dir.

    Qalib şirkətə 21 231 manat ödəniləcək.

    Ötən il bu tenderin qalibi "A-Qrup Sığorta" ASC olub. Şirkətə 22 325 manat ödənilib.

