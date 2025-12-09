Qarabağ Dirçəliş Fondu sığortaçı seçib
Maliyyə
- 09 dekabr, 2025
- 09:04
Qarabağ Dirçəliş Fondu 43 işçisinin könüllü tibbi və 3 nəqliyyat vasitəsinin KASKO sığortalanması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Qala Sığorta" ASC-dir.
Qalib şirkətə 21 231 manat ödəniləcək.
Ötən il bu tenderin qalibi "A-Qrup Sığorta" ASC olub. Şirkətə 22 325 manat ödənilib.
Son xəbərlər
10:02
Anar Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edəcəkSosial müdafiə
09:50
Foto
Azərbaycan nümayəndə heyəti Əbu-Dabidə "Bridge" media və məzmun sənayesi sammitində iştirak edirMedia
09:49
Azərbaycan millisinin 6 boksçusu dünya çempionatının 1/4 finalına yüksəlibFərdi
09:48
Nazir müavini Doha Forumunda Azərbaycanın yaşıl enerjiyə keçid siyasətindən danışıbXarici siyasət
09:37
Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dollara düşübEnergetika
09:33
Pakistanda silahlı hücum nəticəsində 6 hərbçi ölübDigər ölkələr
09:31
"Sabah" Çempionlar Liqasında növbəti oyununa bu gün çıxacaqKomanda
09:23
Ağcabədidə avtomobil yaşayış evinin divarına çırpılıb, ölən varHadisə
09:19