Qarabağ Dirçəliş Fondu "Rüşvətxorluq Əleyhinə İdarəetmə Sistemi" üzrə sertifikatlaşdırmadan keçəcək
Maliyyə
- 17 oktyabr, 2025
- 09:35
Qarabağ Dirçəliş Fondu İSO 37001:2025 "Rüşvətxorluq Əleyhinə İdarəetmə Sistemi" beynəlxalq standartı üzrə sertifikatlaşdırmadan keçməyi planlaşdırır.
"Report" bu barədə Fonda istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bununla bağlı təlim təşkil edilməsi də nəzərdə tutulur.
Təlim rüşvətxorluğa qarşı idarəetmənin prinsipləri, idarəetmə sisteminin tətbiqinin faydaları, ISO 37001 beynəlxalq standartının tələbləri, effektiv idarəetmə sisteminin işlənib hazırlanması və tətbiqi ilə bağlı addımları nəzərdə tutur.
Eyni zamanda rüşvətxorluğa qarşı mübarizədə liderliyin və işçilərin məlumatlandırılmasının rolu, idarəetmədə riskin qiymətləndirilməsi və lazımi araşdırmanın əhəmiyyəti, idarəetmədə monitorinq və davamlı təkmilləşdirmənin rolunu əhatə edəcək.
Son xəbərlər
10:26
Qırğızıstanla Macarıstan arasında ikitərəfli sənədlər imzalanacaqRegion
10:24
Sumqayıtda yıxılaraq başı daşa dəyən kişi ölübHadisə
10:21
Foto
"AzInTelecom"un dəstəyi ilə "Qarabağı yenidənqurma" sərgisi keçirilibİKT
10:20
Bakıda 87 yaşlı qadın eyvandan yıxılaraq ölübHadisə
10:17
Foto
Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Ordunun təminatı və döyüş hazırlığını yoxlayıbHərbi
10:12
Kriştianu Ronaldu 2025-ci ilin ən çox gəlir əldə edən futbolçusu olubFutbol
10:09
DYP yağışlı hava ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edibDaxili siyasət
10:09
Gəncədə din xadimlərinin inklüziv cəmiyyət quruculuğunda roluna həsr olunmuş regional konfrans keçiriləcəkDin
10:07
Foto