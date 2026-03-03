"Prior Leasing" 1 milyon manatlıq istiqraz buraxır
Maliyyə
- 03 mart, 2026
- 17:59
"Prior Leasing" ASC "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) 1 milyon manat dəyərində istiqraz yerləşdirməyə hazırlaşır.
"Report" xəbər verir ki, söhbət hər birinin nominal dəyəri 100 manat olan 10 000 ədəd faizli, adlı, təminatsız, sənədsiz istiqrazdan gedir.
Qiymətli kağızlar kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdiriləcək və 12 ay tədavüldə olacaq. Onların illik gəlirliliyi 15 %-dir. Faizlər aylıq ödəniləcək. Prosesin anderrayteri "Assist Finance İnvestisiya Şirkəti" ASC-dir. Bununla yanaşı, istiqrazları almaq istəyən şəxslər BFB-nin üzvü olan digər investisiya şirkətlərinə də müraciət edə bilərlər.
Emitentin tədavül müddətində qiymətli kağızları geri alması nəzərdə tutulmayıb.
Son xəbərlər
18:42
Ceyhun Bayramovun Latviya Respublikasının xarici işlər naziri ilə telefon danışığı olubXarici siyasət
18:42
"Rosatom" rəhbəri İrandakı "Buşehr" AES-də işlərin dayandırıldığını təsdiqləyibRegion
18:39
Foto
Bakı Metropolitenində sərnişin axını 4,9 % artıbİnfrastruktur
18:36
"Formula 1": Regional münaqişə səbəbindən dünya çempionatının təqvimi dəyişə bilərFormula 1
18:34
Jan-Noel Barro Fransa vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edibXarici siyasət
18:29
Foto
Bu günə qədər Azərbaycan vasitəsilə İrandan 917 nəfər təxliyə olunub - YENİLƏNİB - 2Xarici siyasət
18:24
EBRD Azərbaycanı energetika sahəsində iki qitə arasında körpü adlandırıbMaliyyə
18:20
Avropa komissarı: "Azərbaycan BOEM sahəsində yüksək potensial nümayiş etdirir"Energetika
18:16