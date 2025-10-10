"PashaPay"in də tərəfdaş olduğu "Bakı Fintex Forumu 2025" baş tutdu
- 10 oktyabr, 2025
- 17:28
Azərbaycanın aparıcı fintex şirkətlərindən biri və Bir ekosisteminin üzvü olan "PashaPay" oktyabrın 9-da keçirilmiş "Bakı Fintex Forumu 2025" tədbirində platinum sponsor qismində iştirak edib.
Forum "Azərbaycan Fintex Assosiasiyası" ("AzFina") İctimai Birliyinin təşkilatçılığı, Azərbaycan Mərkəzi Bankı və "Azərbaycan Banklar Assosiasiyası" İctimai Birliyinin tərəfdaşlığı ilə baş tutub.
Tədbirin əsas məqsədi fintex sektorunda beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi və rəqəmsal maliyyə xidmətlərinin inkişafına dəstək vermək olub.
"PashaPay"ın baş icraçı direktoru Samir Məmmədov forumun açılış panelində çıxış edərək, fintexlərin Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcəyindəki mühüm rolunu vurğulayıb. O bildirib ki, fintexlər maliyyə sisteminin müasir tələblərə uyğunlaşmasına şərait yaradır, istifadəçilərə rahat və innovativ həllər təqdim etməklə yeni davranış modellərinin formalaşmasına təkan verir.
Hazırda 4 milyondan çox istifadəçiyə xidmət göstərən "PashaPay"ın əsas məqsədinin nəğdsiz iqtisadiyyata keçidi sürətləndirmək olduğunu qeyd edən S.Məmmədov, fintexlərin maliyyə inklüzivliyinin artırılmasında həlledici rol oynadığını əlavə edib.
"PashaPay"ın strateji prioritetlərindən biri süni intellekt texnologiyalarının m10 və Milliön brendlərində tətbiqidir. O, çıxışında bildirib ki, müasir ödəniş tətbiqləri təkcə maliyyə aləti deyil, həm də istifadəçi dostu və həyat tərzinə uyğunlaşdırılmış platforma kimi fəaliyyət göstərməlidir.
S.Məmmədov çıxışı zamanı "AzFina"nın ölkənin maliyyə və rəqəmsal ekosistemindəki önəmli rolunu qeyd edərək, AzFina-ya üzv şirkətlərin sayının artmasının vacibliyini vurğulayıb.
Forum çərçivəsində təşkilatçılar "PashaPay"a "Proud Sponsor" mükafatı təqdim edib. Bununla yanaşı, "PashaPay"ın "Fraud" şöbəsinin müdiri Ramis Ramazanov "Fintexdə Təhlükəsizliyin Gələcəyi: Fırıldaqçılıq, Kibertəhlükəsizlik və Dayanıqlılıq" adlı panel müzakirəsinə moderatorluq edib.
Tədbirdə "PashaPay"in Bir ekosistemə daxil olan m10 və Milliön brendlərini təqdim edən xüsusi stend də nümayiş olunub və forum iştirakçıları tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.
"PashaPay" haqqında
"PashaPay" Bir ekosistemin bir hissəsi olaraq, m10 rəqəmsal pul kisəsi və Milliön ödəniş terminalları vasitəsilə istifadəçilərə innovativ, sürətli və təhlükəsiz maliyyə həlləri təqdim edən qabaqcıl fintex platformasıdır. Şirkət eyni zamanda, ölkədə nağdsız ödənişlərin inkişafını və maliyyə texnologiyaları sahəsində innovasiyaların genişlənməsini prioritet istiqamət kimi müəyyənləşdirib.