    "PAŞA Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    19 noyabr, 2025
    16:51
    PAŞA Bankın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Dekabrın 15-də, saat 17:00-da "PAŞA Bank" ASC-nin səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaq müvafiq telekommunikasiya vasitəsi ilə məsafədən keçiriləcək.

    Yığıncağın gündəliyi açıqlanmayıb.

    Xatırladaq ki, "PAŞA Bank" 2007-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 354,512 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 56,8 %-i daxil olduğu "PAŞA Holdinq" MMC-yə, 28,2 %-i "Bless" MMC-yə, 10 % Arif Paşayevə, 5 %-i isə Mircamal Paşayevə (Bankın Müşahidə Şurasının sədri) məxsusdur.

